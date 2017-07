Exame aponta lesão e Rhodolfo desfalca o Flamengo nas próximas rodadas

O Flamengo confirmou nesta segunda-feira que o zagueiro Rhodolfo ficará de fora do time por algumas rodadas do Campeonato Brasileiro. Um exame de imagem realizado pelo departamento médico apontou que o jogador sofreu uma lesão no músculo adutor esquerdo no clássico contra o Vasco, no último sábado, e, assim, ficará de fora por algumas semanas – o clube não quis precisar o tempo de recuperação.

Quem também causou preocupação no Flamengo após a vitória sobre o rival, no estádio de São Januário, no Rio, foi o centroavante Paolo Guerrero. O peruano deixou o clássico no segundo tempo por causa de duas pancadas na cabeça, que geraram dois “galos”. Para alívio do técnico Zé Ricardo, nada de grave foi constatado e o jogador treinou sem problemas nesta segunda-feira.

O dia de treinamento no CT do Ninho do Urubu, na zona norte do Rio, foi de jogo-treino contra o Barra Mansa, da segunda divisão do Campeonato Carioca. Com gols anotados por Willian Arão, Mancuello, Berrío, Leandro Damião, Vinicius Júnior e Felipe Vizeu, além de um gol contra do zagueiro adversário, cabeceando para as redes cruzamento feito por Vinicius Júnior pelo lado esquerdo, o Flamengo venceu por 7 a 1.

Inicialmente, a equipe que Zé Ricardo colocou em campo contou com: Alex Muralha; Ronaldo, Rômulo, Juan, Renê; Willian Arão e Mancuello; Berrío, Ederson e Geuvânio; Leandro Damião. Esta foi uma nova oportunidade para testar o volante Ronaldo na lateral direita, além do também volante Rômulo na zaga, posição na qual o atleta atuou após o jovem Léo Duarte precisar ser substituído no segundo tempo diante do Vasco.

O grupo voltará às atividades na manhã dessa terça-feira, dando continuidade à preparação para o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quinta, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, o Flamengo terá pela frente o Grêmio, com bola rolando a partir das 19h30. Mesmo recuperado, Guerrero será desfalque por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Vasco.