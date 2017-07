Apesar do discurso de conciliação em torno das emendas enviadas a Prefeitura de São Bernardo, o deputado federal Alex Manente (PPS/SP) fez duras críticas à gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB). Em entrevista ao RDtv, nesta segunda-feira (10), o popular-socialista também falou sobre a saída de Diadema do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, a linha 18-Bronze e a conjuntura nacional.

Ao ser questionado sobre sua avaliação em relação ao governo são-bernardense, Manente afirmou que considera “aquém” do que o esperado pela população e que não houve mudanças em relação a gestão do ex-prefeito Luiz Marinho (PT). “Essa foi a pauta da eleição e por isso tivemos dois candidatos de oposição no segundo turno, algo que geralmente não acontece”, explicou.

Ainda disse que existe uma “letargia” em torno da continuação das obras. “Muita propaganda. Acho que o custo com propaganda, que era uma das grandes reclamações do governo Marinho e continua sendo um problema da atual gestão. Não é possível não ter remédios na UBS e ter propaganda na Globo, e outdoors espalhados pela cidade”.

Outro ponto de críticas foi em relação a relação entre a Prefeitura de São Bernardo e a SBC Valorização de Resíduos (VR) Revita e Lara, concessionária responsável pela coleta de lixo e outros serviços. “Não se pode chegar na situação de deixar o lixo na rua. Se tem tanta certeza das irregularidades, rescinde o contrato”.

Consórcio

Indicado como um dos principais articuladores para a volta dos cinco vereadores da chamada ‘bancada do Água Santa’ (PPS/DEM) para a base aliada do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), o que culminou na aprovação do projeto de lei para o município saísse no Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Alex Manente negou qualquer tipo de participação da decisão, alegando que o pedido tinha sido realizado no início do ano.

Linha 18-Bronze

Sobre o pedido do Consórcio para que o Governo Estadual mude o modal da Linha 18-Bronze de monotrilho para BRT, Manente afirmou que dificilmente este monotrilho chegará ao ABC. “É uma operação complicada. Eu já falei com alguns técnicos que me falaram dessa dificuldade. O BRT seria um modal muito mais fácil para trazer para a região, mas o Governo do Estado ainda insiste com o monotrilho”, disse o parlamentar.

Conjuntura Nacional

Em torno do processo de admissibilidade da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer (PMDB), Alex Manente afirmou que ainda quer aguardar a decisão do partido sobre o relatório. A entrevista ao RDtv foi realizada antes da leitura do relatório do deputado federal Sérgio Zveiter (PMDB/RJ) que foi favorável a investigação.