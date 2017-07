Nos EUA, Casa Branca diz que quer plano tributário antes do recesso de agosto

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende chegar a um acordo sobre um plano tributário com a Câmara dos Representantes e o Senado antes do recesso de agosto, para iniciar o processo legislativo após a pausa, disse hoje o diretor de Assuntos Legais da Casa Branca, Marc Short.

Short afirmou a jornalistas que o governo continua a discutir com legisladores e provavelmente terá um plano antes do recesso. Tanto Trump como republicanos do Congresso estão buscando cortes de impostos para empresários e pessoas físicas. Fonte: Dow Jones Newswires.