A Mestre-Cervejeiro.com abre no dia 13 de julho, em São Bernardo, mais uma unidade da rede na região. É a segunda operação da empresa no ABC, a primeira foi inaugurada há quase dois anos, em Santo André.

A loja de 92 m², uma das maiores da rede, conta com amplo espaço para degustação e irá disponibilizar aos clientes mais de 120 rótulos, entre nacionais e importados, com destaques para Mestre-Cervejeiro.com Session Porter (Curitiba/PR), Dogma (São Paulo/SP), Delirium (Bélgica) e Founders (EUA) -, além de um mix de produtos, como camisetas da marca, kits para presente, taças, copos e petiscos gourmet.

Criado em 2004 por Daniel Wolff, sommelier de cervejas, o site Mestre-Cervejeiro.com tinha como principal objetivo compartilhar experiências e divulgar a cultura da cerveja, trazendo uma linguagem informal, simples e descomplicada. Crescendo de forma significativa, a marca já consolidada transformou-se, então, em uma rede de franquias de lojas de cervejas artesanais – hoje a maior do seu segmento no país – e já marca presença em mais de 40 cidades pelo Brasil.

“O ABC é muito importante comercialmente e São Bernardo, especificamente, por ser a maior cidade da região – em termos de área, população, economia e estrutura – tem grande relevância para nós. Tenho certeza de que a nossa filosofia ajudará a consolidar e a propagar ainda mais a Cultura da Cerveja na cidade”, afirma Daniel.

O franqueado Reginaldo Monteiro é um entusiasta cervejeiro que viu na rede Mestre-Cervejeiro.com uma excelente oportunidade de unir o hobby de degustar novas cervejas ao desejo de investir em um negócio promissor.

“Sou apaixonado por cervejas artesanais. Conheci mais sobre elas quando dois amigos fizeram curso de sommelier e montamos uma confraria para degustações periódicas. Não imaginava, nessa época, passar para outro nível. Era um hobby e eu estava satisfeito. Por outro lado, já pensava em abrir uma empresa, sem planos para um ramo específico. Como trabalho ainda, imaginei que o melhor caminho talvez fosse investir numa franquia, pois teria assessoria e também facilitaria o controle. Comecei a pesquisar diversos setores, visando apenas a rentabilidade, mas li em muitas matérias que era essencial que o franqueado gostasse do segmento de atividades para o sucesso do projeto. Acabei, então, encontrando o Mestre-Cervejeiro.com. Identifiquei-me muito com a proposta e fui visitar a loja mais próxima, que fica numa cidade vizinha. Logo que entrei me apaixonei. Decidi naquele momento que era o que eu queria”, afirma Reginaldo.

O Mestre-Cervejeiro.com oferece dois modelos de franquia – os formatos de loja de rua e de quiosque. Após fechar 2016 com 58 unidades em funcionamento, a rede espera chegar até dezembro deste ano com 100 lojas em funcionamento em todo o Brasil. Os interessados em abrir uma franquia do Mestre-Cervejeiro.com deverão preencher um rápido cadastro no site www.mestre-cervejeiro.com/fran quias ou entrar em contato pelo email: contato@mestre-cervejeiro.com

Serviço:

Endereço: R. Frei Gaspar, 4 – Centro – São Bernardo

Horário: 18h

Tel: (11) 4127-1416