Bolsas de NY fecham sem direção definida; papéis de tecnologia são destaque

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam sem direção definida nesta segunda-feira, 10, mas o bom desempenho dos papéis de tecnologia ajudou o Nasdaq a registrar a segunda sessão seguida de ganhos.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,03%, aos 21.408,52 pontos; o S&P 500 subiu 0,09% para 2.427,43 pontos; e o Nasdaq avançou 0,38%, encerrando aos 6.176,39 pontos.

As ações das companhias de tecnologia subiram 0,8% no S&P 500, com a Apple avançando 0,61% e a Microsoft ganhando 0,75%. Na comparação com a máxima em junho, as ações do setor de tecnologia recuaram mais de 3%, mas este ainda é um dos setores com melhor desempenho no S&P 500 no ano, com ganho de 18%.

“Os investidores podem estar favorecendo ações de tecnologia orientadas para o crescimento, uma vez que elas não precisam de estímulo fiscal de Washington, que é improvável”, disse Matthew Peterson, estrategista-chefe da LPL Financial. “Na falta de estímulos, os investidores tendem a preferir ações que podem produzir sua própria sorte”, completou.

As varejistas estão entre as que apresentaram os piores resultados hoje. Os papéis da Abercrombie & Fitch despencaram 21,13% após a rede de lojas de roupas dizer que não há mais discussões para a venda da empresa.

Relatos de que a Amazon.com estava lançando um novo serviço de consulta pressionou as ações das varejistas de eletrônicos, como a Best Buy, que perdeu 6,29%. A Macy’s caiu 7,05% e a Kohl’s recuou 4,21%.

A temporada de balanços do segundo trimestre começa em breve, e analistas preveem uma taxa de crescimento de 6,6% nos lucros das companhias do S&P 500, de acordo com a FactSet.

Os investidores estão aguardando até que as empresas comecem a divulgar resultados, o que diminuiu o volume de negócios no começo da semana, disse Karyn Cavanaugh, estrategista da Investment Management. (Com informações da Dow Jones Newswires)