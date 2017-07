À espera do parecer de Zveiter, juros futuros fecham com viés baixa

Os juros futuros fecharam nesta segunda-feira, 10, perto dos ajustes anteriores, com viés de baixa, numa sessão de liquidez abaixo do padrão. As taxas tiveram oscilação restrita durante todo o dia, refletindo a expectativa em torno dos eventos da semana, sobretudo na seara política.

Desse modo, o viés de queda das taxas foi atribuído principalmente ao câmbio. O recuo das medianas das estimativas para IPCA e Selic na pesquisa Focus também ajudou. A mediana para o índice de inflação em 2017 foi de 3,46% para 3,38% e em 2018, de 4,25% para 4,24%. Para a Selic, a mediana para o final deste ano passou de 8,50% para 8,25% e para o fim de 2018, de 8,25% para 8,00%.

Ao final da sessão regular, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2018 (228.030 contratos) fechou com taxa de 8,795%, de 8,790% no ajuste de sexta-feira. A taxa do DI janeiro de 2019 (149.490 contratos) caiu de 8,79% para 8,76% e a do DI janeiro de 2021 (87.250 contratos) terminou em 9,97%, de 10,01%. Às 16h30, o dólar à vista caía 0,69%, de R$ 3,2606.

Neste fim de tarde, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, o deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ) começou a leitura do seu parecer sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. No raciocínio do mercado, se o parecer realmente for pela admissibilidade da denúncia, o processo culminar com o afastamento do presidente e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), assumir o País, as reformas terão mais chance de avançar, mesmo porque a avaliação é de que a equipe econômica será mantida. À noite, os principais líderes do PSDB se reúnem para decidir sobre se deixam ou não a base aliada do governo.