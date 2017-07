Em sua primeira participação em um torneio nacional de Rugby, o São Bernardo Templários busca apoio para bancar os custos da empreitada na Taça Tupi 2017 (segunda divisão do Brasileiro). Para isso, o time abriu uma “vaquinha” pela internet em busca de R$ 15 mil, valor para pagar o mínimo necessário para a competição.

“Buscamos o apoio de algumas empresas, mas com a chegada do time no nacional tivemos a ideia de fazer essa vaquinha para custear a nossa participação. Temos que pagar as taxas dos torneios, o técnico e outras coisas para essa disputa”, explicou Igor Colombo, jogador e responsável pela área de marketing do time.

A arrecadação começou nessa segunda-feira (10) e vai até o dia 30 de novembro, no site www.vakinha.com.br. “Enquanto isso estamos nos juntando para pagar esses custos. Estamos com muita esperança em uma boa campanha para chegar na elite do Campeonato Brasileiro”, disse Colombo.

A base para ter esperanças vem em torno da campanha na segunda divisão paulista. Foram cinco jogos e cinco vitórias, assim liderando a fase de classificação com 23 pontos, quatro a mais do que o segundo colocado, o ABC, de Santo André.

História

Formado em 2009, o time surgiu após a vontade de alguns amigos em formar uma equipe de Rugby. Atualmente cerca de 75 pessoas treinam com o time, sendo que 35 de forma regular – tanto homens quanto mulheres. Atualmente recebem ajuda da Prefeitura de São Bernardo em algumas questões como local de treino e transporte.