O Mauá Plaza Shopping recebe neste ano ações divididas em dois grandes cenários na Praça de Eventos do Shopping: de um lado o encanto e a magia do reino dos príncipes e das princesas da Escola de Majestade; do outro, muita emoção no circuito de aventuras da Fábrica de Heróis e Heroínas. A programação é especial para a criançada com diversas atividades educativas e brincadeiras gratuitas.

Nos espaços lúdicos, as crianças podem soltar a imaginação com brincadeiras e interação com os personagens da Família Oliveira, criada pelo Mauá Plaza, com objetivo de ajudar a conscientizar os pequenos sobre a importância da prática da cidadania no dia-a-dia. Além disso, todas as segundas-feiras de julho, a criançada pode se divertir com a presença da Família Real que convida pequenos a se tornarem membros da realeza. Ao final, haverá cerimônia de coroação das princesas e a entrega das espadas aos guerreirinhos. Cada sessão tem capacidade para 50 crianças e acontece nos dias 10, 17, e 24 às 16h, 18h30 e 20h.

Já nas quintas-feiras, os pequenos testarão seus poderes em uma série de atividades na Fábrica de Heróis e Heroínas, com sessões nos dias 13, 20 e 27 às 16h, 18h30 e 20h, com capacidade para 50 crianças em cada uma delas também. Todas as atividades são gratuitas e precisam ser reservadas com antecedência na própria praça de eventos do shopping.

“É sempre prazeroso quando conseguimos aliar diversão com conscientização, em especial para o nosso público infantil. A ideia de usarmos a Família Oliveira é para mostrar que, além do shopping ser um grande espaço para lazer, também somos responsáveis por promover o respeito, a união familiar e o amor ao próximo. E trabalhar estes conceitos em meio a fantasia dos príncipes, princesas e heróis torna o aprendizado uma brincadeira e a brincadeira um grande aprendizado”, enfatiza a gerente de marketing do Mauá Plaza, Ariane Oliveira.

Workshops – Além das aventuras pelo shopping, professores da Escola Estudio (ESA) irão conduzir duas atividades: nos dias 13 e 15 de julho, um workshop de mangá será ministrado em dois horários: 18h e 20h. Já para quem curte desenho à mão livre terá a oportunidade de treinar suas habilidades nos dias 14 e 17, às 18h e às 20h. Para participar basta fazer a inscrição e agendar data e horário disponível.

Além destas atrações, os visitantes podem conferir ainda a programação especial da loja de brinquedos Ri Happy. A partir do dia 1 de julho, a cada dia terá uma brincadeira diferente: boliche, test drive de carrinhos, demonstração de jogos clássicos da Estrela, boliche, demonstração Little Mommy, gol a gol, atividade homem aranha, entre as brincadeiras gratuitas oferecidas. Todas as atividades são gratuitas.

Os fãs de cinema podem conferir ainda a estreia do filme ‘Meu Malvado Favorito 3’, além de outros lançamentos que o Cine Araújo está preparando: o longa ‘Carros 3’ tem estreia prevista para o dia 13 de julho e promete lotar as salas do cinema. Outros destaques são os espaços de lazer do Mauá Plaza: o Parks & Games tem brinquedos que atendem a todos os gostos, são jogos coletivos, pista de dança, simuladores, carrinho bate-bate, brinquedões com obstáculos, entre outros. Já para os pequenos que gostam de adrenalina, a Pista de Hoverboard é uma ótima opção.