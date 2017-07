Após ganhar cinco medalhas de ouro nas Olimpíadas de 2016, a ginasta norte-americana Simone Biles está tirando um ano sabático para descansar e se dedicar a atividades paralelas ao esporte. No último domingo, 9, ela postou uma selfie no Instagram mostrando um pouco das suas férias no Havaí.

Foi o que bastou para um internauta criticá-la: “pelo jeito você ficou festando sem parar o ano inteiro”, escreveu, além de colocar várias hashtags como “lixo” e “unfolow”.

Biles não deixou barato e deu uma resposta épica ao comentário: “vem falar comigo quando você treinar por 14 anos e ganhar cinco medalhas olímpicas. Eu ganhei o direito de tirar o ano de folga!”. Ela ainda replicou a resposta no Twitter: “esse tipo de comentário me deixa chocada. Eu até queria borrar o nome para não dar atenção a ela, mas é assim mesmo”.

No primeiro semestre, Biles participou do programa Dancing with the Stars e terminou na quarta colocação após ser eliminada nas semifinais do reality show.