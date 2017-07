É um relatório político, mas com foco forte na parte técnica, diz Zveiter

O deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), relator da denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, fez um breve resumo de seu parecer que será apresentado na tarde desta segunda-feira, 10. “É um relatório predominantemente político, mas com foco muito forte na parte técnica”, declarou.

Ao chegar à comissão, Zveiter desconversou sobre possível pressão de governo e oposição nos últimos dias e ressaltou que teve um tratamento “muito respeitoso” dos colegas. Ele não quis comentar as trocas na CCJ.

Nos últimos minutos, a comissão sofreu mais mudanças em sua composição. Na bancada do PR foi indicado Bilac Pinto (MG) no lugar de Delegado Waldir (GO), que votaria a favor da denúncia. Jorginho Mello (SC) foi para a suplência e em seu lugar de titular foi colocado Laerte Bessa (DF).