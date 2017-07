Trânsito reforça ação educativa com exposição no Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires

A Prefeitura de Ribeirão Pires trabalha, ao longo do ano, diversas atividades para conscientizar motoristas, pedestres e ciclistas com ações que aumentam a segurança no sistema viário. Nesta segunda-feira (10/7), o Terminal Rodoviário ficou repleto de faixas com informações trabalhadas pela equipe de Educação para o Trânsito.

O material foi confeccionado ao longo de curso realizado entre os dias 22 de maio e 10 de junho para funcionários da Rigras, empresa responsável pelo transporte municipal. Cerca de 300 pessoas, entre mecânicos e motoristas de ônibus, participaram da formação que reuniu atividades como pintura, artes cênicas, música e palestras.

“A exposição na Rodoviária é fruto de momentos de estímulo aos profissionais para mudança comportamental de condutores, como forma de desenvolver e consolidar comportamentos de civilidade, acessibilidade e inclusão no trânsito. Todas as empresas da cidade que têm interesse podem entrar em contato e agendar atividades como essa”, explicou o secretário de Transportes e Trânsito, José Adão Alves.

Projeto inovador na região

Acostumados apenas com atividades durante a campanha Maio Amarelo, poucas cidades da região realizam ações de educação no trânsito durante todo o ano. Ribeirão Pires vai na contramão dessa prerrogativa e implantou equipe para trabalhar, durante todo o ano, a conscientização.

Essa prática surte efeito e é notada por profissionais de empresas de ônibus que já atuaram dirigindo em outras cidades. Edenísio Bezerra da Silva, de 51 anos, é motorista da Rigras há cerca de quatro meses, mas garante que ao longo dos 24 anos de profissão, nunca tinha participado de atividades que ampliam conhecimento sobre o tema. “As pessoas em Ribeirão Pires são mais conscientes. Trabalhei em outras cidades do ABC e o funcionamento social é outro, o olhar pelo ser humano é diferente. Precisamos mudar nossa visão de trânsito”, declarou Edenísio.

Para empresas que tenham o interesse em proporcionar atividades de Educação no Trânsito, a Secretaria de Transportes e Trânsito agenda atividades. Informações: (11) 4825-5083 ou e-mail educacaotransito@ribeiraopires.sp.gov.br.