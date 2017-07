A Smart Fit, que integra o maior número de academias da América Latina, inaugura sua quarta unidade em São Bernardo. Com mais de mil metros quadrados, a academia está localizada em uma das principais regiões da cidade, o Extra Anchieta, na rua García Lorcam, 301, no bairro Pauliceia. Além disso, o espaço oferece estacionamento conveniado.

No lançamento, a rede promoverá um coquetel com drinques não alcoólicos, comidas saudáveis e música ao som de DJ, no dia 24 de julho. O evento será realizado de 17h às 22h e, na ocasião, serão oferecidos planos com taxa zero de adesão. A unidade inaugura com Smart Box, espaço para a prática de treinos funcionais, e terá sala de ginástica para a realização de aulas de abdominal, alongamento e ritmos.

Outro diferencial da rede é o circuito em formato de treinamento intervalado de alta intensidade, elaborado de forma que atende a praticantes de diferentes níveis de condicionamento. Durante a aula de 30 minutos, o aluno passa por quatro estações: step deck, halteres e duas de air bike, em seis rounds de 30 segundos de execução e 15 segundos de descanso em cada uma das estações.

A academia disponibiliza ainda duas áreas principais, sendo uma delas com equipamentos de musculação e pesos livres, e a outra com aparelhos voltados à prática de atividades cardiovasculares, com esteiras e elípticos, além de equipamentos para membros inferiores e superiores e treinos específicos para a região do abdômen e lombar.

A Smart Fit Extra Anchieta oferece dois planos de matrícula: o Smart, no qual o cliente pode treinar na unidade por uma mensalidade de R$ 69,90 ou o plano Black, a partir de R$ 89,90 mensais, que conta com diversos benefícios, como uso de outras unidades da rede em todo país, inclusive no exterior, e a possibilidade de treinar com um amigo na unidade. O plano Black permite ainda o uso de poltronas de massagem das academias e oferece camiseta exclusiva. A Smart Fit conta com mais de 350 unidades, em mais de 20 estados brasileiros.

“Já somos uma marca conceituada e reconhecida no Brasil. Estamos bastante entusiasmados com a inauguração da quarta unidade em São Bernardo do Campo, onde há capacidade para continuar a expandir o propósito da marca”, comenta Edgard Corona, presidente e fundador da Smart Fit.

Oportunidade para se exercitar

Diminuir a gordura corporal em um treino rápido, essa é a principal proposta do programa de emagrecimento que engloba as modalidades de treinos HIT (High Intensity Training, ou treinamento de alta intensidade) e HIIT (High Intensity Interval Training, outreinamento intervalado de alta intensidade), uma combinação de atividades cardiovasculares e neuromusculares com o objetivo de perda de gordura com segurança e eficiência. Segundo o doutor Luiz Carlos Carnevali Junior, consultor técnico da Smart Fit, o método vem ganhando cada vez mais adeptos entre aqueles que estão em busca de um corpo saudável.

De acordo com o especialista da Smart Fit, o HIT e HIIT elevam o metabolismo e favorecem o emagrecimento, fazendo com que o corpo continue reduzindo calorias por algumas horas depois dos exercícios, uma vez que as atividades de alta intensidade proporcionam um aumento considerável da taxa metabólica.

“O indivíduo passa a gastar mais calorias à base da própria gordura, não apenas no período do treino, mas durante as 24 horas do dia, simplesmente para manter o seu corpo em funcionamento, explica Carnevali. “Esse é um método de atividade que consiste em intervalos ativos ou passivos. O que faz a pessoa emagrecer é a resposta do seu organismo ao estímulo do treino”, complementa.

Ao contrário do que se pensa, após um pequeno período de adaptação, os treinos HIT e HIIT podem ser praticados por qualquer pessoa, já que a intensidade é relativa ao nível de aptidão física de cada cliente.

Na Smart Fit, por exemplo, o HIIT pode ser realizado em uma área livre, com uma TV instalada, na qual os participantes podem acompanhar as orientações para diferentes treinos. Já o HIT é executado nas esteiras e oferece quinze fichas com sugestões de treinos, que atendem a pessoas com diversos níveis de condicionamento físico, desde o iniciante até o atleta profissional, e que buscam o emagrecimento.

Confira três motivos para apostar no HIT e HIIT:

Aumenta o metabolismo basal

Os treinos HIT e HIIT são capazes de aumentar o consumo de oxigênio e o volume de massa muscular, ou seja, aumentam a quantidade de energia gasta pelo corpo para manter suas funções básicas durante todo o dia.

Maior gasto calórico, redução de gordura corporal

Durante uma atividade de alta intensidade, o praticante aumenta a necessidade de oxigênio e isso cria um débito que será reposto durante o período de intervalo, ou seja, mesmo nos momentos de recuperação o corpo continua reduzindo uma maior quantidade de calorias e gorduras corporais.

Melhora da capacidade neuromuscular e cardiorrespiratória

O treino HIT, praticado na esteira da academia, aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Já o HIIT é uma proposta de treinamento que aumenta a resistência muscular.