Quem não completou o ensino fundamental e pensa em voltar aos estudos tem até 20 de agosto para fazer a inscrição para o Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Diadema. A Secretaria de Educação disponibiliza, em média, 30 vagas para cada série (1ª a 8ª) em 16 escolas municipais.

As vagas são destinadas a moradores da cidade com mais de 15 anos e que estão fora da faixa etária para cursar o ensino regular. Para fazer a matrícula, é preciso ir até a escola, levando um documento com foto, original e xerox, comprovante de endereço e histórico escolar. Para os menores de 18 anos, deve ser apresentado um documento também do responsável. Aqueles que não tiverem o histórico escolar realizarão uma prova de classificação.

Durante a EJA, é possível cursar cada série em um semestre, o que possibilita ao aluno que vai iniciar a alfabetização conquistar o certificado de Ensino Fundamental em quatro anos.

As aulas são realizadas no período noturno, das 19h às 23h, em 15 unidades. Apenas a EMEB Cora Coralina oferece aulas em dois turnos: vespertino, das 13h às 17h, e noturno, das 17h às 21h.

Oportunidade

Em 2017, o Programa de Educação de Jovens e Adultos para 1ª a 8ª série, em Diadema, completa 20 anos de atuação e já formou aproximadamente 10 mil alunos no ensino fundamental. De 29 de junho a 3 de julho, a Prefeitura realizou a formatura de mais de 300 jovens e adultos em 12 escolas municipais.

Além do período regular de matrícula, as escolas recebem durante todo o ano letivo inscrição de alunos que estejam interessados em participar do programa.

Serviço

Inscrições para Programa de Educação de Jovens e Adultos

Até 20 de agosto, nas seguintes escolas:

EMEB Anita Catarina Malfatti (1ª a 8ª série). rua Ari Barroso, 290 – Jd. do Parque.

EMEB Dr. Átila Ferreira Vaz (1ª a 8ª série). rua Badejo, 70 – Eldorado.

EMEB Dr. José Martins da Silva (1ª a 8ª série). rua Guatambus, 69 – Jardim Sapopema.

EMEB Profª Letícia Beatriz Pessa (1ª a 8ª série). rua Linda, 114 – Jardim União.

EMEB Mário Santalúcia (1ª a 8ª série). rua Dona Ruyce Ferraz Alvim, 2050 – Jardim Ruyce.

EMEB Cora Coralina (1ª a 8ª série). rua Manoel da Nóbrega, 1149 – Centro.

EMEB Luiz Gonzaga (1ª a 8ª série). rua Javari, 674 – Paineiras.

EMEB Santo Dias da Silva (1ª a 8ª série). rua 26 de Abril, 301 – Jardim Canhema.

EMEB Tom Jobim (1ª a 8ª série). av. Dom João VI, 926 – Jardim Santa Rita.

EMEB Deputado Freitas Nobre (1ª a 8ª série). rua Gaspar Lemos, 405 – Vila Nogueira.

EMEB Ministro Francisco De Paula Quintanilha Ribeiro (1ª a 8ª série). rua Pau do Café, 1.552 – Jardim Promissão.

EMEB Zilda Gomes dos Reis Almeida (1ª a 8ª série). rua Maria Emília, 100 – Jardim Boa Vista.

EMEB Elza Freire (1ª a 4ª série). rua Emílio Ribas, 30 – Parque Real.

EMEB Olga Benário Prestes (1ª a 4ª série). rua São Genaro,149 – Jardim Santa Cecília.

EMEB Rachel de Queiróz (1ª a 4ª série). Praça Buriti, s/nº – Jardim Santa Terezinha.

EMEB Cândido Portinari (1ª a 4ª série). rua Cândido Portinari, 7 – Jardim Portinari.