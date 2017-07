Menino de seis anos morre após ser baleado em briga de trânsito no Rio

Uma criança de seis anos morreu após ser baleada na madrugada deste domingo, 9, em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Bryan Eduardo Mercês estava no carro com os pais quando foi atingido por disparos durante uma briga de trânsito. A irmã dele, de três anos, foi atingida de raspão na perna. O quadro de saúde da menina é estável.

Bryan chegou a ser encaminhado ao Hospital Rocha Faria, também na zona oeste do Rio. Ele foi operado, mas morreu no fim da tarde, quando estava sendo transferido para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo.

O caso foi registrado na 35ª Delegacia de Polícia (Campo Grande), mas será encaminhado para a Delegacia de Homicídios.

Nos últimos dias, outras duas crianças foram baleadas na Grande Rio – uma delas, Vanessa dos Santos, de 11 anos, acabou morrendo.