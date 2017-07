Senadores dos EUA sugerem que projeto para revogar lei de saúde está morto

O projeto de lei inicial do Partido Republicano para revogar e substituir a legislação de saúde dos Estados Unidos está possivelmente “morto”, de acordo com senadores republicanos.

“Nós não sabemos o que é o plano”, disse o senador Bill Cassidy. “Claramente o plano preliminar está morto. Se o plano sério reescrito está morto? Eu não sei”, completou.

O senador John McCain disse que agora pode ser a hora de os republicanos surgirem com uma nova proposta, com o apoio dos democratas.

“Eu acho que a minha visão é de que o projeto provavelmente morrerá”, disse McCain. “Se os democratas forem incluídos, isso não significa que eles controlam a legislação, isso significa que as emendas deles podem ser consideradas. E mesmo quando eles perderem, eles são parte do processo. É disso que se trata a democracia”, afirmou.

A Casa Branca, ansiosa por uma vitória legislativa sobre a saúde, insistiu que espera que o projeto dos republicanos para revogar e substituir a legislação de saúde do governo do ex-presidente Barack Obama passe nas próximas semanas. Os democratas descartaram negociar com os republicanos amenos que eles trabalhem para ajustar a lei, e não revogá-la. Fonte: Associated Press.