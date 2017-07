Doria não defende permanência do PSDB, e sim ‘um olhar’ para o Brasil

O prefeito de São Paulo, João Doria, reiterou neste domingo, 9, que seu partido, o PSDB, desembarque do governo do presidente Michel Temer, mas apoie as reformas em andamento no País. Segundo o tucano, essas questões serão discutidas em reunião prevista para esta segunda-feira, 11, no Palácio dos Bandeirantes, sede do executivo paulista, com as principais lideranças da legenda, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, governadores e parlamentares.

“Não defendo que o PSDB se mantenha no governo. Defendo que o PSDB tenha um olhar para o Brasil, e como fazer para que as reformas continuem”, afirmou.

Após participar do desfile cívico em homenagem aos combatentes da revolução constitucionalista de 1932, na Capital, além de pedir um “olhar para o País”, o prefeito da capital considerou ser um gravíssimo erro, que pode agravar ainda mais a crise, pensar nesse momento apenas na questão partidária ou na oportunidade política.

“É preciso ter consciência e equilíbrio para tomar decisões. Não vejo que as decisões devam ser apenas de ordem partidária e política. Devem ser de ordem social”, disse o prefeito, fazendo uma defesa da aprovação das reformas trabalhista e da Previdência.

Doria evitou falar sobre qual seria o melhor nome para liderar o País neste momento. “Não vejo discussão em torno de nomes. Vejo discussão em torno do País, de qual é a melhor alternativa para estabilizar o País.”