Líderes da Suécia e do Japão condenam teste de mísseis por norte-coreanos

Os lideres da Suécia e do Japão pediram para que a Coreia do Norte pare de testar mísseis e prometeram aumentar a cooperação no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

Durante uma visita do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, à Suécia, o premiê sueco, Stefan Lofven, disse que os testes eram uma ameaça à paz e à segurança globais.

Abe condenou o ataque no centro de Estocolmo em abril, quando um motorista com um caminhão roubado matou cinco pessoas e feriu outras 14. Ele disse que Japão e Suécia trabalharão juntos para combater o terrorismo.

Os líderes ainda discutiram o estreitamento de laços comerciais. Abe ainda deve visitar a Finlândia e a Dinamarca. Fonte: Associated Press.