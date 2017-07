Companhias especializadas na arte de fazer teatro para bebês apresentarão dois espetáculos, dias 15 e 22 de julho, em São Bernardo, no CLAC (Centro Cultural Baeta Neves), como parte do VI Primeiro Olhar – Festival Internacional de Teatro para Bebês. Voltado para crianças de seis meses a três anos, o festival é gratuito e reúne espetáculos, com duração de 30 a 40 minutos, com grupos do Brasil e da Espanha, em dois horários: 11h e 14h.

No dia 15, será apresentado o espetáculo de bonecos Caminhos, com Cia. Títeres de María Parrato (Espanha). A peça fala sobre a transformação, a força e a resistência que reside nos seres humanos para promover mudanças.

Já no dia 22, o grupo brasileiro Mão na Luva exibe a peça Ser você e ainda ser eu. Três atrizes encenam de forma poética a trajetória de nascer, crescer e tornar-se outro.

O festival, cujo tema deste ano é a memória, morte e renascimento, foi desenvolvido há seis anos pelo Grupo Sobrevento, de São Paulo. “O objetivo é propor novo olhar sobre a criança e arte destinada à primeira infância. Os bebês têm aquele olhar de quem vê as coisas pela primeira vez, sendo capaz de se surpreender e de se encantar por elas”, explica a atriz e fundadora do grupo, Sandra Vargas.

Sandra encenou dia 8 o espetáculo Terra, que fala sobre memória, laços afetivos e do amor como base para o ser humano.

Os espaços do CLAC foram adaptados para receber os bebês e seus pais, contando com assentos especiais, trocador, assentos sanitários infantis nos banheiros e brinquedoteca, além de estacionamento para carrinhos de bebês. No total, são 80 lugares que se destinam a bebês a partir de 6 meses e crianças até 3 anos e um acompanhante adulto.

A mostra conta com apoio da Prefeitura de São Bernardo e realização do Grupo Sobrevento e do ProAC (Programa de Ação Cultural) do governo do Estado. Os ingressos são gratuitos, distribuídos uma hora antes de cada sessão. Recomenda-se reservá-los pelo e-mail info@sobrevento.com.br.