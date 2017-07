Catar quer compensação por danos causados por isolamento no golfo

O governo do Catar disse hoje que está formando um comitê para buscar compensações pelos danos causados pelo isolamento promovido por seus vizinhos árabes.

Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Bahrein cortaram relações diplomáticas e fecharam rotas aéreas, terrestres e marítimas para o Catar no mês passado, acusando a pequena nação de apoiar o extremismo. O Catar nega as acusações e caracterizou o ultimato do bloco como uma afronta a sua soberania.

O procurador catariano Ali Al-Marri disse a repórteres na capital do país, Doha, que o comitê vai receber reclamações de empresas, instituições públicas e indivíduos. Ele deu poucos detalhes, mas disse que o Ministério Público vai usar mecanismos domésticos e internacionais para buscar compensações.

“Vocês têm pessoas que têm sustentado os prejuízos, empresários que sustentaram os danos, bancos que têm sustentado os danos, como resultado deste bloqueio”, disse. “Aqueles que trouxeram esses prejuízos devem pagar por eles”.

Entre os membros do comitê recém-formado estão o ministro da Justiça e o Ministro de Relações Internacionais do Catar. O Kuwait tem tentado, em vão, mediar a disputa entre os países do golfo.

Na sexta-feira, o bloco anti-Catar acusou o país de frustrar todos os esforços para resolver o impasse e disse que Doha pretende “continuar com sua política para desestabilizar a segurança da região”. Fonte: Associated Press.