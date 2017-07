Bottas celebra vitória no GP da Áustria e destaca a melhor ‘largada da vida’

O finlandês Valtteri Bottas (foto) festejou muito sua vitória no GP da Áustria de Fórmula 1, disputado neste domingo, no circuito de Spielberg. Além de celebrar o segundo triunfo de sua carreira, o piloto da Mercedes também enalteceu a sua boa largada.

A saída de Bottas foi tão simultânea ao surgimento da luz verde que chegou-se a especular que ele tivesse queimado a largada. “Acho que esta foi a largada da minha vida. Eu realmente estava ligado hoje (domingo), então foi bom”, comentou o piloto, que chegou aos 136 pontos, 15 atrás de Lewis Hamilton e 35 de Sebastian Vettel.

Feliz com o resultado, o finlandês avisou que a Mercedes precisa seguir focada em desenvolver o carro. “Ainda temos um longo ano pela frente. Não estamos nem na metade do caminho, o que torna esses pontos importantes. Mas ainda é cedo e estamos nos desenvolvendo como time.”

Bottas avaliou também as voltas finais, quando foi pressionado por Vettel, e agradeceu o apoio da Mercedes. “Ele (Vettel) estava chegando, e o problema é que tive uma grande bolha no pneu traseiro esquerdo, o que tornou tudo mais complicado”, contou o finlandês.

“Eu pude controlar o problema no início, mas no final estava bastante complicado, então estou bastante feliz. É apenas a minha segunda vitória na carreira. Obrigado a todos por me apoiarem e um grande obrigado para o time, que tornou isto possível”, completou.