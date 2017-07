Prefeitura de SP empareda casa noturna LGBT na Rua Frei Caneca

A Prefeitura de São Paulo fechou no sábado, 8, a boate Alôca, voltada para o público LGBT, na Rua Frei Caneca, no centro da capital. A entrada foi fechada com tijolos e a casa foi multada e intimada. A casa noturna fica próxima à esquina da Rua Peixoto Gomide e existe há 22 anos.

De acordo com o prefeito regional da Sé, Eduardo Odloak, a boate não tinha licença de funcionamento, era uma das “recordistas de reclamação” e não respeitava a acústica e o entorno. Ele disse ainda que a casa pode voltar a funcionar após “adequação correta”.

Em vídeo, Odloak justificou a ação. “Nesse caso em especial, a casa colocava DJ e música do lado de fora da casa, colocava até som do lado de fora, fazendo com que a vida dos moradores do entorno se tornasse um verdadeiro inferno”, afirmou.