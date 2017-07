Álvaro Filho e Saymon caem na semi, mas levam o bronze no Major de Gstaad

Os brasileiros Álvaro Filho e Saymon conquistaram o bronze no Major Series de Gstaad, uma das principais etapas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Derrotados na semifinal deste domingo, eles voltaram à quadra e superaram os compatriotas Evandro e André Stein por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/18.

O domingo, contudo, não havia começado bem para a dupla. Diante dos poloneses Losiak e Kantor, eles fizeram um jogo bastante disputado, mas acabaram perdendo de virada, com parciais de 19/21, 21/15 e 15/13.

Evandro e André, por sua vez, também caíram na semifinal ao perderem para os norte-americanos Dalhausser e Lucena por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/18. E, na disputa brasileira pelo bronze, Álvaro Filho e Saymon venceram com tranquilidade.

Essa foi a segunda medalha conquistada pela dupla. “Esse terceiro lugar foi muito importante para nós, tem gosto de ouro. Queremos evoluir a cada dia, buscar essa constante melhora é o mais importante. É sempre muito difícil jogar contra Evandro e André, pois são dois grandes sacadores, atletas altos, que estão jogando muito bem”, destacou Álvaro Filho.

Já Saymon agradeceu familiares e a comissão técnica pelo feito. “Gstaad é um lugar muito importante para mim, uma cidade que me dá ótimas energias. É um terceiro lugar importante. Jogar feliz, se divertindo, é algo fundamental, e conseguimos fazer isso. Temos que agradecer nossa comissão técnica, nossas famílias.”

Na disputa pelo ouro, por sua vez, Dalhausser e Lucena levaram a melhor e ganharam de Losiak e Kantor por 2 a 0, com parciais de 21/18 e 21/19.