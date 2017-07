Por volta das 7h05 da manhã deste domingo, 9, um ônibus se chocou com um carro na altura do número 4.200 da avenida Vila Ema, no Parque São Lucas, zona leste da capital. O acidente deixou dois mortos e um homem está em estado grave.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem que ficou ferido foi transferido ao Hospital das Clínicas, na zona oeste. Quando os bombeiros chegaram ao local, as duas vítimas, que não foram identificadas, estavam presas nas ferragens, já sem sinais de vida.