Secretário de Estado dos EUA vai a Ucrânia para reunião com presidente do país

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, está na Ucrânia com o objetivo de reafirmar o apoio dos EUA ao país em seus esforços para combater a insurgência apoiada por forças russas na região leste e reprimir a corrupção.

Tillerson deve se reunir neste domingo com o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, apenas 48 horas após ter participado do primeiro encontro do presidente dos EUA, Donald Trump, com o líder russo Vladimir Putin na Alemanha.

A visita de Tillerson a Kiev faz parte dos esforços dos EUA em assumir um papel relevante nas iniciativas europeias para por fim ao conflito no leste da Ucrânia, que já dura três anos e matou mais de 10 mil pessoas. A Rússia anexou a península da Crimeia, da Ucrânia, em 2014.

Tillerson nomeou um enviado especial para examinar as possibilidades de iniciar a implementação de um processo de paz de dois anos, conhecido como Acordo Minsk.

Em conversa com um grupo de advogados na residência do embaixador norte-americano no país, Tillerson elogiou os progressos da Ucrânia no combate à corrupção, por meio de maior transparência do governo e cobrança de impostos, mas deixou claro que é preciso fazer mais. “A Ucrânia tem percorrido um longo caminho. Nós reconhecemos isso, mas há mais a se fazer para garantir o futuro da Ucrânia, tornando-a atrativa para investidores e para os vizinhos europeus”, declarou o secretário de Estado. Fonte: Associated Press.