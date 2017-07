Após empatar (2 a 2) na estreia da Copa Paulista contra o Santos, o Azulão volta a campo neste domingo. Em jogo válido pela segunda rodada da competição, o time do ABC enfrenta a Portuguesa Santista, às 10h, no Ulrico Mursa.

Na briga pela classificação, o resultado positivo neste final de semana é de grande importância para o São Caetano. Com o empate da partida passada, o elenco dirigido por Luís Carlos Martins soma, até agora, um ponto pelo Grupo 3.

Retrospecto

O duelo deste domingo será apenas o quarto entre as equipes por competições oficiais. Em três compromissos já realizados, a Briosa leva vantagem no retrospecto geral do embate, com duas vitórias.

O último encontro entre os clubes aconteceu em 2011. Em partida válida pelo Paulistão, o resultado final do confronto foi o empate em 1 a 1.

“Início de competição é preciso pensar de partida para partida. Nós fizemos boa exibição contra o Santos, mas o resultado não foi o que queríamos. Agora é pensar na Portuguesa. Uma de nossas preocupações é o campo, mesmo assim, vamos enfrentar o adversário de igual para igual e tentar fazer o nosso jogo, sempre em busca da vitória”, contou o técnico Luís Carlos Martins.

Ausência

O São Caetano possui um desfalque certo para o duelo deste domingo. O atacante Carlão, expulso na estreia contra o Santos, fica de fora da partida que será realizada no Ulrico Mursa.