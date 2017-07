O São Bernardo estreou, neste sábado (08/07), com empate em 1 a1 contra o Metropolitano na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Atuando em um gramado ruim em Blumenau, a equipe treinada por Wilson Jr. vai decidir em casa a vaga nas oitavas de final da competição.

O início do confronto foi complicado. Em um gramado irregular, o jogo de posse e toque de bola do São Bernardo não pode ser aplicado com precisão e, dessa forma, o controle da partida nos primeiros 15 minutos foi inteiro do Metropolitano, com o goleiro Luiz Daniel brilhando.

Porém, não demorou muito até que o Tigre se adaptasse às condições e passasse a jogar melhor que seu adversário. Entre o fim do primeiro tempo e o início do segundo, o domínio foi completo do Bernô. Marcando de forma forte, sem deixar o Metropolitano criar chances de gol, a equipe chegou ao primeiro gol.

Em um bom cruzamento de Edvan pela direita, o atacante Jhony encheu o pé de direita e abriu o placar aos 25 minutos do segundo tempo. Desse momento em diante, o São Bernardo passou a ter mais chances para ampliar o marcador, tendo até mesmo um pênalti não marcado pelo árbitro, que viu falta em Fernando, mas fora da área, além de chances de Alvinho e Vinícius Kiss.

Porém, o Metropolitano seguia perigoso nas jogadas de bolas aéreas. E foi dessa forma que a equipe encontrou um gol, aos 30. O equilíbrio passou a ser a máxima da partida até o apito final, refletindo no placar de 1 a 1.

Com o resultado, o Bernô, único paulista remanescente na competição, larga em vantagem no duelo pela segunda fase da Série D, podendo empatar sem gols no Estádio Primeiro de Maio, no próximo sábado, às 15h. Um novo empate em 1 a 1 leva a partida para os pênaltis. O vencedor do confronto encara nas oitavas de final Brusque ou São José, que se enfrentam nesse domingo, às 15h30.