Filho de Trump organizou reunião entre membros de campanha e advogada russa

Donald Trump Jr., filho do presidente dos Estados Unidos, organizou uma reunião na Trump Tower em junho de 2016 entre membros da equipe de campanha do então candidato republicano e uma advogada russa que supostamente teria laços com o Kremlin.

O encontro foi confirmado pelo próprio Trump Jr. e um advogado de Jared Kushner, genro e conselheiro do presidente, que também esteve presente na ocasião. Paul Manafort, chefe da campanha de Trump até o momento, também esteve presente.

Manafort renunciou ao cargo dois meses depois em meio a investigações sobre su ligação com políticos pró-Rússia na Ucrânia.

Os funcionários da campanha de Trump se encontraram Natalia Veselnitskaya, en nove de junho, cerca de um mês depois de Trump assegurar a nomeação de seu partido.

A descoberta pode marcar um novo capítulo da controvérsia sobre a interferência russa na corrida eleitoral de 2016 nos EUA. Semanas atrás, o Senado concluiu que o presidente Vladimir Putin ordenou uma campanha para interferir no resultado das eleições norte-americanas. Anteriormente, um conselho especial foi criado pelo Departamento de Justiça para o caso.

Em um comunicado, Trump Jr. Afirmou que o encontro com Veselnitskaya foi “uma reunião introdutória” que focou em um programa de adoção russa que foi interrompida pelo governo em Moscou.

“Eu pedi a Jared e Paul para virem comigo”, afirmou o filho do presidente. “Discutimos principalmente o programa de adoção de crianças russas que era ativo e popular entre famílias norte-americanas anos atrás, mas que foi encerrado pelo governo russo”.

“Foi um conhecido que pediu minha participação e eu não sabia o nome da pessoa que iria encontrar”>

Kushner revelou a reunião mais cedo este ano como parte das informações que precisou fornecer para o governo, afirmou seu advogado.

Veselnitskaya tem entre seus clientes empresas estatais russas, bem como familiares de importantes funcionários do governo. Seu marido já foi vice-ministro dos Transportes da região de Moscou. Como advogada, ela tem feito campanha contra o a Lei de Magnitsky, que foca em russos que violam Direitos Humanos.

Em um ato visto como de retaliação à aprovação da lei nos EUA, Putin encerrou o programa de adoção de crianças. Fonte: Dow Jones Newswires.