‘O hexa está muito perto’, diz Neymar sobre chances do Brasil na Copa de 2018

Neymar esteve em seu instituto, na Praia Grande, no litoral paulista, na tarde deste sábado, para prestigiar a final mundial do torneio amador que leva seu nome, o Neymar Jr’s Five. Ao término da grande decisão, vencida pela Romênia sobre a Inglaterra na prorrogação, ele, seus amigos e Gabriel Jesus foram a campo desafiar os campeões em três partidas.

Após os jogos, ele atendeu à imprensa internacional presente ao evento. Perguntado da expectativa sobre a próxima temporada europeia, o craque do Barcelona a classificou como fundamental, já que ao final dela será disputada a Copa do Mundo, na Rússia. “Estou muito feliz pela temporada e por tudo que vem por aí. Muito importante para mim e vou me preparar para ter muito êxito nela”, respondeu o craque da seleção brasileira.

Neymar também exaltou seu amigo Gabriel Jesus, que aceitou participar do evento ao seu lado. “O moleque é um craque, um fenômeno. Falei pre ele ali, além de jogar muita bola, fora de campo é excepcional. Estou muito contente por ele ter vindo, pra saudar a galera, jogar um pouco de futebol. Agradeço muito”, adicionou. Animado com o entrosamento e a amizade com Gabriel Jesus, Neymar não teve dúvidas e decretou: “O hexa está muito perto.”

Em entrevista ao SporTV antes de entrar em quadra, Neymar destacou que a seleção brasileira conseguiu recuperar seu respeito. “Qualquer campeonato que o Brasil participe sempre vai ser um dos favoritos. A seleção brasileira, com o nível dos jogadores que tem, estamos preparados pra isso. Copa envolve muita coisa, pressão, muita coisa na cabeça do jogador. Temos um comandante que tenho certeza que vai conduzir nossa seleção à vitória”, declarou.