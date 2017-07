Temer e equipe econômica vão continuar, diz Meirelles nas redes sociais

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou neste sábado, 8, em vídeo nas redes sociais do Planalto, que o governo do presidente Michel Temer “continua”. “Como já tenho dito em outras oportunidades, a nossa avaliação é que o presidente Temer continua, que esse governo continua, a equipe econômica está junto, foi escolhida por ele, vai continuar e esta trajetória de recuperação da economia é um fato, consolidado, e que irá em frente”, disse.

O vídeo tem duração de pouco mais de dois minutos, gravado antes da reunião deste sábado do G-20 e divulgado no começo do dia pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do governo. Meirelles afirmou que a equipe econômica tem “todo o apoio” do presidente Temer.

“Gostaríamos de transmitir às pessoas, consumidores, agentes econômicos, uma mensagem de que podem continuar investindo, podem continuar consumindo”, acrescentou o ministro.

Meirelles disse que o País vai manter uma trajetória de crescimento e de recuperação da economia. Segundo o ministro, o País está saindo ou “talvez, mais provavelmente, já tenha saído da maior recessão da história”. A previsão é de que Meirelles embarque de Hamburgo neste domingo, 9, pela manhã para o Brasil.