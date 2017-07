Iraque diz que exército está “a poucas dezenas de metros” de retomar Mosul

Comandantes do Exército iraquiano afirmaram neste sábado que suas forças estão “a dezenas de metros” de derrotar completamente o grupo extremista Estado Islâmico e retomar o controle completo sobre Mosul.

A declaração foi dada um dia após um grande contra-ataque por parte do grupo terrorista. Segundo o Comando Conjunto de Operações, “nossas unidades continuam o avanço e não há muito a conquistar”.

Autoridades iraquianas fizeram pronunciamentos similares ao longo desta semana, à medida em que as tropas encurralavam as milícias do EI para dentro da cidade antiga, ao longo do Rio Tigre. No entanto, o progresso das tropas desacelerou nos últimos dias.

As milícias mantém controle sobre menos de um quilômetro quadrado de território, mas utilizam civis como escudos humanos, o que torna praticamente impossível o bombardeio aéreo.

A operação para retomar Mosul, a segunda maior cidade do Iraque. Iniciou em outubro do ano passado. A cidade antiga se mostrou o ponto mais difícil dessa tarefa, uma vez que dificulta o avanço em meio a um denso povoamento e vias estreitas. Fonte: Associated Press.