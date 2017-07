Bruno Henrique desfalca o Santos em clássico contra o São Paulo na Vila

O atacante Bruno Henrique vai desfalcar o Santos no clássico diante do São Paulo, neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele não se recuperou a tempo de um pisão no pé esquerdo sofrido em uma disputa de bola na partida da contra o Atlético-PR, em Curitiba, na quarta passada, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, confronto no qual marcou um dos gols da equipe na vitória por 3 a 2.

No lugar de Bruno Henrique, o técnico Levir Culpi deverá escalar Thiago Ribeiro, que comporá o ataque com o centroavante Kayke e o colombiano Jonathan Copete. O camisa 9 titular da equipe, Ricardo Oliveira, recuperado de pneumonia e contusão no tornozelo esquerdo, ainda realiza trabalhos para recuperar a forma física e segue de fora.

O lateral-esquerdo Zeca que iniciou o trabalho de transição no gramado do CT Rei Pelé, em Santos, na sexta-feira, segue fora do time. Jean Mota deverá ocupar a vaga contra o time são-paulino.

Outro lateral-esquerdo de origem no elenco santista, o jovem Caju, que na semana que vem completa 22 anos, foi novamente vetado pelo departamento médico do clube após sofrer uma lesão na panturrilha esquerda no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, em Goiânia, no sábado passado. Ele já havia sido submetido a quatro meses de tratamento para solucionar uma lesão do músculo reto femoral da coxa esquerda.

O treinador Levir Culpi finalizou a preparação para o clássico paulista na manhã deste sábado. O time que deverá iniciar a partida terá: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Thiago Ribeiro, Kayke e Copete.

RELACIONADOS – Levir divulgou na tarde deste sábado a lista dos 23 atletas relacionados para o clássico. A novidade foi a inclusão, pela primeira vez em 2017, do atacante Lucas Crispim, que atuou, por empréstimo, no Ituano no Campeonato Paulista deste ano. O volante Alison também está entre os relacionados.

A listagem com os atletas à disposição do treinador santista para o jogo contra o São Paulo é a seguinte:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir.

Zagueiros: David Braz, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo.

Laterais: Daniel Guedes e Victor Ferraz.

Meio-campistas: Alison, Jean Mota, Leandro Donizete, Lucas Lima, Rafael Longuine, Renato, Serginho, Thiago Maia, Vecchio e Yuri.

Atacantes: Arthur Gomes, Jonathan Copete, Kayke, Lucas Crispim, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández.