Forças Aéreas dos EUA, Japão e Coreia do Sul fazem exercícios conjuntos

Dois aviões bombardeiros chegaram à Península da Coreia na sexta-feira para se juntar a caças do Japão e da Coreia do sul para exercícios militares conjuntos.

As manobras são vistas como uma resposta aos programas balístico e nuclear da Coreia do Norte, uma demonstração de força e unidade entre as três nações que demonstraria “o forte compromisso dos EUA com seus aliados”, afirmaram militares norte-americanos.

“As ações da Coreia do Norte são uma ameaça a nossos aliados e parceiros”, afirmou o general Terrence O’ Shaughnessy, comandante das forças aéreas norte-americanas do Pacífico. “Se formos chamados a agir, estamos treinados, equipados e prontos a dispensar toda a capacidade letal de nossas forças aliadas”.

Para o exercício conjunto, os EUA enviaram bombardeiros B-B Lancer estacionados na Ilha de Guam, Eles se juntaram a caças F-15 sul coreanos e F-2 japoneses para praticar missões de ataque. Fonte: Associated Press.