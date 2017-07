Com obras paradas e à espera de licitações, a totalidade de corredores de ônibus prometidos em São Bernardo corre o risco de sair do papel somente em dezembro de 2019 ou até mesmo em 2020, último ano da atual gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB). O governo pretende contratar um serviço de consultoria para supervisão das intervenções, em prazo estimado para a execução dos trabalhos de 29 meses.

Segundo publicação no Portal da Transparência, a Prefeitura de São Bernardo abrirá nesta terça-feira (11) as manifestações de consultores interessados no certame. Para cobrir o custo, o governo usará parte da verba de US$ 125 milhões, enviados pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para investimentos na melhoria da estrutura viária de transporte coletivo.

Os serviços de supervisão compreendem os corredores São Pedro, Rotary, Castelo Branco, Galvão Bueno e o Terminal Batistini. As estruturas tinham previsão de entrega até 2016, no último ano do governo do ex-prefeito Luiz Marinho (PT). Ao todo, seriam investidos US$ 250 milhões, divididos entre o BID e a Prefeitura, para construção de 11 vias exclusivas para ônibus e terminais de pequeno porte.

Em nota, a Secretaria de Transportes e Vias Públicas de São Bernardo informou que as obras previstas nos trabalhos de supervisão ainda não foram licitadas e se encontram com projeto executivo em fase final. Embora questionado, o governo não informou qual o valor a ser retirado dos repasses do BID para contratação do serviço de consultoria e qual a situação de cada uma das intervenções.

Enquanto espera por definições, a construção dos corredores está parada ou a passos de tartaruga. Exemplo está na avenida Luiz Pequini, onde há apenas um esqueleto de concreto e metal enferrujado, que serviria de estrutura para Corredor Leste-Oeste, mas hoje causa apenas transtornos a motoristas e medo à população do entorno. O Corredor Rotary segue no mesmo estado, sem nenhum operário trabalhando, enquanto o morador de São Bernardo segue acumulando paciência com trânsito, no seu carro ou dentro dos ônibus, geralmente lotados.