Se por um lado as férias escolares são uma felicidade, por outro, as famílias se preocupam com o que fazer para entreter as crianças. Teatrinho, alerta, queimada e esconde-esconde são brincadeiras saudáveis que podem ser realizadas dentro de casa. A recomendação é da fonoaudióloga e psicopedagoga, Maria Fernanda Oberling, da clínica Alcance, de São Bernardo. Tais atividades permitem não gastar muito e divertem a meninada.

Segundo a especialista, ao brincar com massinhas, papel ou até mesmo se juntar com os amiguinhos a criança exercita a capacidade de pensar e organizar habilidades motoras. Atividades dentro de casa são as mais indicadas, para evitar a propagação de doenças respiratórias.

“Ficar dentro de shoppings, além de incentivar o consumismo, não é uma opção válida, no aspecto de saúde física, são virais demais”, diz. Acrescenta que passeios na casa de avós, amigos e até aproveitar o tempo com a família favorece o aprendizado da criança, estimula o fator emocional e faz com que aspectos internos positivos apareçam quando a criança volta à escola.

Tendo o fator brincadeira e descontração, São Bernardo elencou uma série de atividades gratuitas para crianças de todas as idades. O Férias na Pina traz programação com música, teatro, desenho, pintura e contação de histórias na Pinacoteca (rua Kara, 105). Além deste, o VI Festival Internacional de Teatro para Bebês, até o dia 22, no Centro Cultural do Baeta Neves, traz apresentações teatrais gratuitas.

Em Mauá, os parques municipais Gruta Santa Luzia e Parque do Guapituba oferecem aulas de basquete, vôlei, futsal, ginástica e zumba, além de caminhadas ecológicas que explicam espécies de plantas e terminam com plantação de novas mudas. O Parque da Juventude terá atividades voltadas para adolescentes, jovens e adultos com competições de slackline, skate, patins e bike. E em comemoração ao mês do rock, todas as quartas-feiras, na praça 22 de novembro, haverá atividades, food trucks, feira de vinil, exposição de jeeps e shows gratuitos.

Dia D Férias

Em Diadema, até o dia 26, série de atividades recreativas visa despertar a vontade de brincar, gosto pela leitura e criatividade. O ‘Dia D Férias’ tem atividades gratuitas no CEU das Artes, praça Kaleman e Parque Takebe, como oficinas de pintura, danças, zumba kids e contação de histórias.

Já em Santo André, nos 11 centros educacionais haverá a partir de segunda-feira (10), aulas abertas gratuitas de teatro, dança, circo e taekwondo para público com idade entre 6 a 10 anos. Não é necessário inscrição, basta chegar e se juntar à turma.

Sesc convida para atividades de férias

Durante o mês de julho, o Sesc Santo André realiza o Nas Férias, com atividades culturais e recreativas para crianças de 0 a 6 anos e seus adultos de referência. A programação contempla vertentes de jogos – esportivos, de raciocínio, lúdicos, interpretativos, tabuleiro e diferentes modalidades. Entre eles, mini jogos como badminton, bocha, tiro com arco e tênis de mesa; criatório de jogos – oficina que propõe desenvolvimento de jogos; jogos de tabuleiro e RPG para crianças – oficina com técnicas de interpretação. A programação completa está disponível no site do Sesc Santo André: www.sescsp.org.br/santoandre ou 4469-1200.

Shoppings têm programação especial

O Shopping Praça da Moça, em Diadema, mantém programação especial para público infantil com o Teatrinho no Praça, até dia 30. O evento é gratuito e acontece todos os domingos, às 16h, no Piso Paineira, com apresentação teatral. Programação: www.shoppingpracadamoca.com.br.

Já no Atrium Shopping, em Santo André, até 9 de agosto, o Fazendinha Park, com cenário de fazenda, traz brinquedos infláveis que inclui celeiro, gramado, reprodução de animais e outros adereços. As crianças podem se divertir com touro mecânico, cama elástica, escorregador inflável e bonecos João Bobo. Até 30 minutos, o ingresso custa R$ 20. Informações: www.atriumshoppingsantoandre.com.br.