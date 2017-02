Calouro infantil perde a paciência com Raul Gil: “Você é enrolão”

Guiguiba, um calouro infantil no programa de Raul Gil, perdeu a paciência, neste domingo (5), com o apresentador.

Ao entrar para cantar o sucesso “50 Reais”, Guiguiba se viu em meio a uma longa conversa com Raul Gil e, sem paciência, passou a responder suas perguntas com frases como: “Eu acabei de dizer ou você não escutou?” e “Pronto, vai ficar com essa história até o fim do programa. Vai enrolar? Você é enrolão”.

Seu Raul, como é chamado pelas crianças, deixou o garoto cantar algum tempo depois. Após algo sair errado durante a apresentação, Guiguiba, sem papas na língua, soltou: “É a banda que fica ensebando. Ele [o maestro] desafinou do nada. É melhor descontratar”.

Confira: