Menina faz Marcha das Mulheres em seu jardim com ajuda de bonecas

Triste por não ter participado da Marcha das Mulheres no último dia 21, a pequena Rose resolveu fazer um próprio protesto contra o presidente Donald Trump.

Com suas bonecas, a pequena fez uma passeata em seu próprio jardim, com direito a cartazes e gritos de guerra. “Trump é um sapo que eu não beijaria”, “Esqueça os sapatinhos de cristal, falem sobre o teto de vidro”, “Todas as mulheres são supergarotas”, “Aquecimento global é real” e “Apenas tente pegar na minha ***”, foram só alguns dele.

Seu pai compartilhou imagens em seu Facebook, que agora se tornou privado tamanha a repercussão.