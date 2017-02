Grazi Massafera aparece sorridente de biquíni e arranca elogios

Grazi Massafera aproveitou o domingo (5) para tomar sol e curtir a piscina.

Em seu Instagram, a atriz publicou uma foto sorridente só de biquíni em que oferece frutinhas a seus seguidores. Seus fãs, como era de se esperar, foram só elogios. “Seu sorriso iluminar qualquer foto”, disse um deles.

Recentemente, a gata apareceu em uma foto publicada por seu personal trainer, Chico Salgado, com a barriga sarada. “Aí vai uma dose de motivação para você que está se achando cansada, cheia de preguiça, dentro do quarto com ar condicionado ligado no máximo. Já entrou no Instagram de todas as musas fitness possíveis, viu várias receitas de alguma coisa com batata-doce! Aí para e fala para si mesmo: ‘Agora tá muito quente, vou treinar quando o sol cair! Sai logo dessa cama e vai! Depois não reclama que tá baranga”, brincou o profissional na legenda.