O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (foto), assinou na sexta-feira (03/02) o Termo de Cooperação com a entidade Seja Digital para distribuição de kits com antenas e conversores de TV digital. Serão beneficiadas em torno de 22 mil famílias cadastradas em programas sociais do governo federal, com renda inferior a R$ 500 per capita/mês. O sinal analógico de TV será desligado em Mauá no dia 29 de março, conforme cronograma do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Parte das famílias beneficiadas ainda será identificada e cadastrada pela Prefeitura de Mauá. Para realizar esta busca ativa, foi criada agenda junto aos CRAS/CREAS do município. Até o momento, 7.000 famílias integram o Cadastro Único do município e receberão os kits.

Para intensificar as ações, a Seja Digital disponibiliza promotores, material informativo e de divulgação sobre a importância da conversão do sinal. A entidade também fornecerá à administração municipal informações sobre os bairros com menor procura dos kits, assim como escolas com menor índice de sinal digital.

Criada pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), a entidade administradora Seja Digital tem como objetivo preparar a população, por meio de campanhas publicitárias e de mobilização, para a conversão do sinal analógico para o digital.