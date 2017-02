A Estrada Fukutaro Yida, no bairro Cooperativa, recebe a partir desta segunda-feira (06/02) obras para a pavimentação de parte da malha asfáltica, além de prolongamento da via. O projeto foi viabilizado por parte da Prefeitura, que autorizou despesas no valor de R$ 150 mil. O prazo de conclusão das intervenções é de 60 dias.

A ordem de serviço foi assinada neste domingo (05/02) pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, em ato realizado nas imediações do canteiro de serviços. Durante o ato de assinatura, foi descerrada a placa com as informações técnicas do serviço.

A região do Cooperativa, Jardim Belas Artes e as demais próximas, se tornou uma importante localidade para as indústrias do município, principalmente por sua localização estratégica – próxima à Rodovia dos Imigrantes.