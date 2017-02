O Azulão volta a campo pela Série A-2 do Campeonato Paulista nesta segunda-feira (06/02). Em jogo válido pela terceira rodada da competição, o São Caetano enfrenta o Guarani, às 20h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Campanha

Após duas partidas disputadas, o Azulão possui 100% de aproveitamento com seis pontos conquistados. O Bugre, por sua vez, soma três com uma vitória nos dois jogos que realizou até agora.

Retrospecto

Equilíbrio é a palavra que define melhor o confronto entre São Caetano e Guarani. Em 26 partidas realizadas por competições oficiais, cada equipe venceu 11, enquanto outros quatro compromissos terminaram empatados.

Você sabia?

O primeiro embate entre estas agremiações aconteceu em 2001, pelo Campeonato Paulista. Na oportunidade, o São Caetano venceu por 2 a 0, no próprio Brinco de Ouro da Princesa.

Famoso pelos gols que marcava contra o Palmeiras, no final da década de 1990, quando defendia as cores do Gama, o atacante Romualdo foi o responsável por balançar as redes naquele dia.

Martins

“É um campeonato complicado, precisa ter paciência e responsabilidade. Precisamos estar atentos em tudo. O Guarani perdeu fora na partida passada, então imagina o que vamos enfrentar lá (Campinas). Mas o nosso time está bem arrumado, sabe o que quer”, afirmou o técnico Luís Carlos Martins, que não possui desfalque por suspensão.