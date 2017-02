Líder absoluta do Italiano, Juventus bate Inter de Milão em Turim

Líder isolada do Campeonato Italiano, a Juventus segue bem na sua caminhada rumo ao título. Neste domingo, em casa, a equipe venceu a Inter de Milão por 1 a 0, em casa, em partida válida pela 23.ª rodada, com um gol do colombiano Juan Cuadrado.

O resultado levou a Juventus aos 54 pontos, seis à frente do vice-líder Napoli. No entanto o time de Turim ainda tem um jogo a menos no Italiano. A Inter de Milão, por sua vez, estacionou nos 42 pontos, na quinta posição.

O técnico Edgardo Bauza, da seleção argentina, aproveitou para acompanhar a partida no Juventus Stadium para avaliar o encontro dos artilheiros Higuaín e Icardi, cada um deles autor de 15 gols pelo Italiano. No entanto, foi o colombiano Cuadrado quem brilhou.

Cuadrado balançou as redes aos 45 minutos do primeiro tempo com um golaço. Após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo afastada pela zaga da Inter, o meia pegou o rebote e, de primeira, mandou um chute forte no canto esquerdo.

Na sequência do Campeonato Italiano, a Juventus encara o vice-lanterna Crotone, fora de casa, na próxima quarta-feira, em partida adiada da 18.ª rodada. No domingo, o time de Higuaín e Cuadrado encara o Cagliari, também como visitante. Já a Inter de Milão tem uma semana inteira para treinar antes de encarar o Empoli, no San Siro.