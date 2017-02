Em conversa com Trump, premiê italiano fala da importância da Otan

O primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, enfatizou a importância da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e sublinhou um novo acordo entre o seu país e a Líbia para combater o tráfico de humanos, em uma conversa por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O gabinete de Gentiloni disse hoje que a ligação da noite passada foi focada em “relações bilaterais entre a Itália e os EUA, unidos por uma amizade histórica de colaboração”.

Segundo o governo italiano, Gentiloni reafirmou “a importância fundamental do papel da Otan e a colaboração entre EUA e Europa em face dos desafios e ameaças à segurança compartilhada”.

Os dois líderes ainda renovaram o compromisso na luta contra o terrorismo, além de aumentar os esforços para resolver a crise na Urânia e conquistar a paz no Oriente Médio.

A Casa Branca confirmou o conteúdo da conversa, incluindo o desejo dos líderes de “continuar com a coordenação e a cooperação nos esforços para combater o Estado Islâmico e outras organizações terroristas”.

Eles também trataram da “Líbia e o fluxo imigratório na Europa”. “Trump reiterou seu comprometimento com a Otan e enfatizou a importância de se dividir o fardo da defesa com todos os aliados da organização”.

Trump também concordou em participar do encontro de cúpula do G-7 que deve acontecer na cidade italiana de Taormina, em maio, segundo a presidência. Fonte: Associated Press.