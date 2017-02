Tchê Tchê garante a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo na estreia no Paulistão

O Palmeiras não teve uma atuação de encher os olhos, mas fez o necessário para vencer a organizada equipe do Botafogo de Ribeirão Preto por 1 a 0, neste domingo, no Allianz Parque, e garantiu seus primeiros três pontos no Campeonato Paulista. Em dia de estreias de Felipe Melo, Raphael Veiga, Willian e Michel Bastos em jogos oficiais pelo clube, quem fez a diferença foi o polivalente Tchê Tchê, com um belo chute de fora da área.

Ainda sem poder contar com força máxima, o Palmeiras viveu de altos e baixos durante a partida, mas por ser início de temporada, acabou tendo uma atuação razoável. Com Willian como referência no ataque, o Palmeiras iniciou a partida como o torcedor imagina ver ao longo da temporada. Toques rápidos, movimentação e um ritmo intenso de jogo. Porém, faltou qualidade nas finalizações, tanto que durante toda a primeira etapa, o goleiro Neneca não precisou fazer nenhuma grande defesa.

O tempo ia passando e sem conseguir abrir o placar, a ansiedade entre os jogadores era evidente. Willian, que seria a referência na área, acabou sendo bem marcado e apareceu pouco no jogo. O capitão Dudu gritava com o time, mas quem parecia acordar e sair do campo de defesa era o Botafogo. A equipe de Ribeirão Preto começou a jogar e ver espaços na defesa e chegou a pressionar nos minutos finais.

Assustados com a audácia do rival, os palmeirenses viveram alguns minutos de tensão e pareceram torcer para acabar a primeira etapa e, assim, colocarem a cabeça no lugar. Aí Eduardo Baptista fez a sua parte. No intervalo, ele colocou Alecsandro no lugar de Willian, para tentar aproveitar melhor a referência na área e apostou em Michel Bastos na vaga de Raphael Veiga.

Com as mudanças, o time perdeu um pouco em velocidade, mas ganhou na qualidade do toque de bola e finalizações. Mas, em meio a tantos estreantes e reforços, quem fez a diferença foi um velho conhecido do torcedor palmeirense.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Tchê Tchê recebeu na direita, cortou para o meio, deixou três para trás e acertou um chute rasteiro. Neneca tentou chegar na bola, sem sucesso. Enfim, o Palmeiras abriu o placar e tirou o peso das costas.

Mas isso não significou paz para os palmeirenses. Os problemas da primeira etapa voltaram e com o agravante de que o time começou a sentir o cansaço de uma equipe em início de temporada contra outro que está se preparando desde o fim do ano passado.

Apostando principalmente nos chutes de fora da área, o Botafogo mostrou uma coragem até surpreendente, tendo em vista que encarava o badalado Palmeiras, em casa. Aos 12, um susto. Fernando Prass rebateu para o meio da área um forte chute de longa distância e a sua sorte é que Marcão estava impedido no momento em que mandou para as redes.

Para garantir o resultado, o Palmeiras tentou colocar a bola no chão nos minutos finais e passou a jogar mais recuado, deixando o adversário tocar e apostando nos erros individuais. Nos minutos finais, Michel Bastos ainda teve uma chance em chute forte, desviado por Neneca. No fim, deu certo e o Palmeiras conseguiu vencer em sua estreia no Paulista.

Na próxima rodada, no domingo, o Palmeiras visitará o Ituano, no Novelli Júnior. O Botafogo jogará um dia antes, em Ribeirão Preto, contra o Novorizontino.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 BOTAFOGO

PALMEIRAS – Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo, Tchê Tchê (Thiago Santos), Róger Guedes, Raphael Veiga (Michel Bastos) e Dudu; Willian (Alecsandro). Técnico: Eduardo Baptista.

BOTAFOGO – Neneca; Samuel Santos, Gualberto, Matheus Mancini e Fernandinho; Marcão Silva, Bileu, Diego Pituca (Bernardo) e Rafael Bastos (Vitinho); Serginho (Wesley) e Marcão. Técnico: Moacir Júnior.

GOL – Tchê Tchê, a 1 minuto do segundo tempo.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza.

CARTÕES AMARELOS – Tchê Tchê (Palmeiras); Matheus Mancini, Samuel, Diego Pituca e Rafael Bastos (Botafogo)

RENDA – R$ 1.473.094,47.

PÚBLICO – 24.992 pagantes.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo.