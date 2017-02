Presidente das Filipinas promete revidar ataques de rebeldes

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, alertou que o exército de seu país está pronto para responder com ataques aéreos e novas ofensivas, caso rebeldes comunistas lancem ataques, após ambos os lados terem suspendido um cessar-fogo e o governo ter anunciado um projeto de negociações de paz com as guerrilhas.

Duterte chamou os rebeldes de “terroristas”, neste domingo, depois que guerrilheiros do Novo Exército do Povo terem matado seis soldados e sequestrado outros dois.

O presidente pediu para que milhares de guerrilheiros abandonassem a rebelião de quase cinquenta anos com uma oferta de reforma na habitação e na distribuição de terras do país, mas solicitou a volta de líderes rebeldes que negociam acordos de paz na Europa para a prisão. Fonte: Associated Press.