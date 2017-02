Vice dos EUA sugere que sanções contra a Rússia podem ser suspensas

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, sugeriu hoje que seu país pode suspender as sanções impostas à Rússia nos próximos meses, caso o presidente russo, Vladimir Putin, coopere com o governo americano na luta contra o Estado Islâmico.

Pence foi entrevistado por George Stephanopoulos, do canal ABC, que perguntou se os EUA manteriam as sanções se Moscou continuasse a violar o cessar-fogo com a Ucrânia.

“Eu acho que essa questão será respondida nos próximos meses. Tudo depende”, disse Pence, acrescentando que era preciso observar mudanças na postura do Kremlin e a oportunidade de um trabalho conjunto, de comum interesse, “incluindo a luta contra o Estado Islâmico e outros terroristas.

“O presidente está procurando por uma oportunidade para recomeçar essa relação. Mas não se engane, essas ações vão depender de como os russos responderão nos próximos dias”, disse o vice. Fonte: Dow Jones Newswires.