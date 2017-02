Melinda, filha de Michel Teló (foto) e Thaís Fersoza, é um dos bebês xodós da internet brasileira. Neste domingo, 5, o cantor postou uma foto com a filha e levou seus seguidores à loucura.

A pequena, de seis meses, combinou o “look praia” com o pai. De acordo com a publicação de Teló no Instagram, as roupas de banho iguais foram ideia da mãe.

Os comentários na foto são, é claro, sobre a fofura da sorridente Melinda.