Rafinha Alcântara sofre fratura no nariz e vira problema para o Barcelona

O técnico Luis Enrique ganhou um novo problema para escalar o Barcelona. O meia brasileiro Rafinha Alcântara sofreu uma fratura no nariz no confronto diante do Athletic Bilbao, no último sábado, e provavelmente será desfalque para o time catalão nas próximas partidas.

O lance em que Rafinha se lesionou aconteceu no início do segundo tempo da vitória por 3 a 0, pelo Campeonato Espanhol. Após cobrança de falta para a área do Barcelona, o jogador brasileiro se chocou com o joelho do goleiro Ter Stegen. Imediatamente, precisou ser substituído.

A confirmação da fratura foi feita pelo Barcelona neste domingo, após a realização de exames. O clube não confirmou que o jogador será desfalque, mas a tendência é que ele perca pelo menos o confronto diante do Atlético de Madrid nesta quarta-feira, pela semifinal da Copa do Rei.

O próprio Rafinha, no entanto, fez questão de tranquilizar os torcedores neste domingo. Ele postou uma foto em sua página no Instagram, na qual revelou ter sofrido também um corte na testa. “Obrigado pelas mensagens de apoio, estou bem, de volta para casa. Por outro lado, acabou minha carreira de modelo”, brincou.