Sevilla para em goleiro e fica no 0 a 0 com o Villarreal pelo Espanhol

O Sevilla ficou um pouco mais distante da briga pelo título do Campeonato Espanhol neste sábado, ao empatar em casa com o Villarreal por 0 a 0. E o principal responsável pelo resultado foi o goleiro Asenjo, que segurou o ataque rival, inclusive pegando um pênalti, e fez com que os mandantes perdessem espaço na disputa com Real Madrid e Barcelona.

O resultado deste sábado levou o Sevilla a 43 pontos, na terceira colocação, agora a dois do Barcelona e três do Real, que tem dois jogos a menos na competição. O Villarreal, por sua vez, somou ponto valioso e é o quinto colocado, com 35, posição que hoje lhe daria uma vaga na Liga Europa.

O início neste sábado deixou claro como seria o confronto no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Logo com sete minutos, os visitantes quase surpreenderam. Adrian López recebeu de Jonathan dos Santos sozinho, na frente do goleiro, e tocou para fora. Aos 15, o Sevilla respondeu com Ben Yedder, que recebeu cruzamento da direita de Mercado e cabeceou para a primeira grande defesa de Asenjo.

Foi o suficiente para o time da casa passar a tomar conta do duelo. Dominando o campo de ataque, o Sevilla perdeu outra grande chance para marcar aos 26 minutos. Vitolo recebeu com liberdade na área e chutou firme, rente ao travessão.

No segundo tempo, a equipe precisou de somente dois minutos para chegar. Vitolo invadiu a área pela esquerda e caiu na chegada de Mario. O árbitro marcou pênalti discutível, que Nasri bateu rasteiro no canto esquerdo. Asenjo caiu bem e agarrou.

O goleiro do Villarreal era uma barreira intransponível e voltaria a salvar a equipe nos minutos seguintes. Aos 28, Nasri passou por três marcadores e bateu cruzado da esquerda, mas ele defendeu com facilidade. Já aos 30, Sarabia foi quem teve a chance, novamente pela esquerda. Outra vez, Asenjo agarrou.

Em meio ao bombardeio do Sevilla, o goleiro já havia se garantido como herói do jogo, mas encerraria com chave de ouro aos 36 minutos. Após cruzamento da direita, a defesa cochilou e Iborra subiu sozinho, quase na pequena área. Asenjo saltou no canto direito, mostrou reflexo e fez uma incrível defesa para confirmar o empate.

As duas equipes agora terão uma semana para descansar antes de voltarem a campo no domingo que vem, novamente pelo Campeonato Espanhol. O Sevilla vai visitar o Las Palmas, enquanto o Villarreal recebe o Málaga.