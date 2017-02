Com gol de pênalti de Jô, Corinthians bate São Bento na estreia no Paulistão

O Corinthians deixou boa impressão em seu primeiro jogo oficial na temporada e mesmo diante de um gramado em péssimas condições, derrotou o São Bento por 1 a 0, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Entretanto, o gol da vitória neste sábado saiu de um pênalti bastante contestado marcado sobre Jô, que foi convertido pelo próprio centroavante.

No primeiro tempo, os dois times tiveram que enfrentar muito mais o campo encharcado do que o adversário. Diversos lances de velocidade eram parados por poças e para tentar chegar ao ataque, o jeito era apostar em lançamentos, algo pouco trabalhado pelo técnico Fábio Carrile nos treinamentos. A principal característica de sua equipe é o toque de bola, algo que foi prejudicado nos 45 minutos iniciais.

Mesmo assim, o Corinthians foi superior, mas claramente faltava ritmo de jogo em determinados momentos. Na segunda etapa, com o gramado mais seco e o sol no céu, a equipe colocou a bola no chão e mostrou um pouco do que pode fazer na temporada.

Os destaques foram Rodriguinho e Marlone. Dos estreantes, Pablo e Jô foram os melhores. Gabriel também não comprometeu, mas exagerou nas faltas e recebeu o terceiro cartão amarelo em quatro jogos – contando os três amistosos. Fellipe Bastos teve atuação discreta.

O gol da vitória começou a ser construído com Jô, que partiu pelo lado esquerdo, invadiu a área e caiu dentro da área. O árbitro Raphael Claus marcou pênalti de Pitty e gerou muita reclamação do time do São Bento.

Jô, que chegou para ser o “homem-gol” da equipe, cumpriu com sua obrigação e aos oito minutos do segundo tempo, bateu o pênalti no canto esquerdo e abriu o placar. Foi o 19º gol do centroavante pelo Corinthians em 120 jogos, sendo o primeiro dele em seu retorno ao clube.

Com o passar do tempo, a diferença física se sobressaiu sobre a técnica. O São Bento vem treinando desde o ano passado, enquanto o Corinthians tem menos de um mês de trabalho. Assim, a equipe do interior passou a explorar mais o ataque e chegou a oferecer perigo ao goleiro Cássio, mas os corintianos conseguiram administrar a pressão e garantiram o início de temporada com um resultado positivo.

O Corinthians volta a jogar na próxima quarta-feira, mas pela Copa do Brasil, quando terá pela frente a Caldense, em Poços de Caldas. Já o São Bento tentará se reabilitar no Paulistão no domingo, quando visitará o São Bernardo.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 0 X 1 CORINTHIANS

SÃO BENTO – Rodrigo Viana; Régis (Renan Mota), Pitty, João Paulo e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Itaqui, Morais e Giovanni (Clébson); Bebeto e Ricardo Bueno (Magrão). Técnico: Paulo Roberto Santos.

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel; Giovanni Augusto (Marquinhos Gabriel), Fellipe Bastos (Camacho), Rodriguinho e Marlone; Jô (Romero). Técnico: Fábio Carille.

GOL – Jô, aos 9 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Raphael Claus.

CARTÕES AMARELOS – Pitty (São Bento), Gabriel e Balbuena (Corinthians).

RENDA – R$ 362.705,00.

PÚBLICO – 6.007 torcedores.

LOCAL – Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.