Fernando Torres desencanta, e Atlético de Madrid bate Leganés pelo Espanhol

O Atlético de Madrid venceu o Leganés por 2 a 0, neste sábado, no Estádio Vicente Calderón, em partida válida pela 21.ª rodada do Campeonato Espanhol. O centroavante Fernando Torres desencantou, após mais de um mês sem balançar as redes, e fez os dois gols da partida, alcançando a marca de 100 tentos na liga (93 na primeira divisão e sete na segunda).

Com a vitória, o Atlético de Madrid chegou a 39 pontos, na quarta posição do Espanhol, que vale vaga na Liga dos Campeões da Europa. Já o Leganés estacionou nos 18 pontos, na 18.ª colocação, a última antes da zona de rebaixamento. O Sporting Gijón abre a degola, com 13 pontos.

O Atlético de Madrid ainda encerrou uma sequência de quatro jogos sem triunfo, com três empates e uma derrota, diante do Barcelona. Do outro lado, o Leganés amarga um jejum ainda maior, pois não sabe o que é vencer há 11 partidas.

Fernando Torres chegou a apenas cinco gols na atual temporada. Antes dos dois tentos deste sábado, o atacante balançou as redes duas vezes contra o Gijón, em setembro do ano passado, e outra contra o Guijuelo, time da terceira divisão, em dezembro, pela Copa do Rei.

Na partida, Torres conduziu o Atlético de Madrid à vitória. O atacante sofreu pênalti, cometido por Tziovas, aos 14 minutos. Na cobrança, Griezmann chutou no meio e o goleiro Herrerín espalmou para o meio da área. Fernando Torres pegou o rebote e mandou para as redes, fazendo 1 a 0.

O segundo gol saiu após o intervalo. Aos seis minutos, Angel Correa acertou belo lançamento, colocando Fernando Torres cara a cara com o goleiro. O centroavante aproveitou a chance e mandou por cobertura sobre o goleiro para garantir a vitória.

Embalado com a vitória, o Atlético volta a campo na próxima terça-feira, quando encara o Barcelona no jogo de volta das semifinais da Copa do Rei, no Camp Nou. Na partida de ida, o time catalão saiu com a vitória por 2 a 1 em pleno Vicente Calderón.

Também neste sábado, o sétimo colocado Espanyol superou o 14º Málaga por 1 a 0, fora de casa. O único gol da partida foi marcado por Pablo Piatti, aos 17 minutos do primeiro tempo.